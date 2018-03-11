В России рассказали, сколько образцов оружия они испытали на сирийцах

По словам министра обороны Сергея Шойгу, Сирия дала огромный опыт вооруженным силам РФ.

Российские военнослужащие испытали в Сирии 210 образцов оружия.

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин", передает ТАСС.

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Глава военного ведомства отметил, что Сирия дала огромный опыт вооруженным силам РФ.

"Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения - это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", - сказал он.

В свою очередь, глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов утверждал, что на сегодняшний день многие российские вооружения лучше, чем в Евросоюзе и США.

Напомним, 13 января 2018 года во время атаки сил Асада в сирийской провинции Восточная Гута против мирного населения применили ядовитый газ и повторили атаку 22 января.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Кремль вместе с режимом Башара Асада несет ответственность за гибель людей.