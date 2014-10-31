США отказались размещать российские навигационные станции на своей территории

США отказались вести переговоры с Россией по размещению станций навигационной системы ГЛОНАСС на своей территории. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что в настоящее время по этой теме "никаких переговоров нет". "Мы же заявление сделали еще весной. Я предложил инициировать переговоры с США по размещению инфраструктуры ГЛОНАСС на их территории, а до тех пор, пока переговоры идут, подвесить существование инфраструктуры станций GPS на территории РФ", - напомнил вице-премьер.

Читайте такжеРоссия запустила навигационный спутник "Глонасс-М"

"Американцы не пошли в условиях санкций ни на какие переговоры. То есть вопрос имеет нулевой смысл с точки зрения перспектив", - добавил Рогозин.

В результате, продолжил он, российские специалисты технически исключили возможность использовать станции GPS на территории РФ в военных целях. "Как мы это сделали, рассказывать по понятным причинам не буду, но мы это сделали", - отметил Рогозин.

"Мы не хотим и назло бабушке уши отмораживать, и лишать наших пользователей возможностей работы и с ГЛОНАССом, и с GPS. Зачем нам создавать меньше возможностей для собственного населения? Но мы полностью уничтожили любую перспективу, даже косвенную, использования навигационной американской системы для наведения высокоточного оружия", - подчеркнул вице-премьер.

В мае российская сторона выставила США своего рода "ультиматум" по размещению наземных станций GPS на территории РФ. До 31 августа американские партнеры должны были принять решение об аналогичном размещении наземных станций ГЛОНАСС на своей территории. В противном случае планировалось заблокировать ряд возможностей станций GPS на территории России.

Читайте такжеРоссия назло США сегодня может отключить 11 станций GPS

Справка УНИАН. Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) является советско-российским аналогом американской Системы глобального позиционирования (GPS).

Развертывание ГЛОНАСС началось в октябре 1982 года. Первый спутник ГЛОНАСС был выведен Советским Союзом на орбиту 12 октября 1982 года. 24 сентября 1993 года система была официально принята в эксплуатацию.

Во время развертывания орбитальной спутниковой группировки ГЛОНАСС Россия неоднократно сталкивалась с трудностями и проблемами в реализации проекта. Надежность и точность ГЛОНАСС на данный момент намного ниже американского аналога GPS.