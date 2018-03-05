Запад уже отвечает на агрессивное поведение России - генсек НАТО

Генсек НАТО заверил, что Альянс не будет применять зеркальные действия в ответ на шаги со стороны России по принципу "ракету на ракету, оружие на оружие".

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заверил, что Запад уже отвечает на агрессивное поведение России, частью которой является и модернизация Москвой ядерных арсеналов, и разработка новых видов вооружений.

Об этом генсек НАТО заявил журналистам в понедельник, 5 марта, во время визита в Ирак, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Читайте также"Мы полностью готовы": Пентагон прокомментировал заявления Путина о новом оружии

По словам Столтенберга, речь президента РФ Владимира Путина на прошлой неделе вписывается в линию поведения России последних лет по разработке новых вооружений и применения силы против Украины, а потому "НАТО осуществляет самое мощное усиление нашей коллективной безопасности со времен "холодной войны".

Несмотря на такие действия Запада Столтенберг выразил надежду, что на этот раз удастся избежать новой гонки вооружений между Россией и странами Запада.

"НАТО не хочет новой "холодной войны". Мы не хотим новой гонки вооружений", - сказал он.

Генсек НАТО заверил, что Альянс не будет применять зеркальные действия в ответ на шаги со стороны России по принципу "ракету на ракету, оружие на оружие".

Как сообщал УНИАН ранее, в Организации Североатлантического договора подчеркнули, что заявления президента России Владимира Путина с запугиванием партнеров по Альянсу являются неприемлемыми и непродуктивными.

В Альянсе подчеркнули, что НАТО является оборонительным союзом, который готов защищать всех союзников от любой угрозы.