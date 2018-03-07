Совет ЕС одобрил "дорожную карту" новой программы оборонного сотрудничества

"Дорожная карта" устанавливает график пересмотра и оценки реализации национальных планов имплементации программы.

Совет Европейского Союза во вторник, 6 марта, одобрил "дорожную карту" по реализации программы военно-технического сотрудничества государств-членов ЕС - PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны).

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Совета ЕС, передает Европейская правда.

"Эта "дорожная карта" определяет стратегическое направление и указания о том, как структурировать дальнейшую работу в процессе реализации и управления программой, включая проектами и определение шагов, направленных на выполнение обязательств", - говорится в сообщении.

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"Дорожная карта" также устанавливает график пересмотра и оценки реализации национальных планов имплементации программы, которые определяют, как государства-участники PESCO планируют выполнять свои обязательства.

Она также предусматривает график реализации будущих проектов в сфере европейской обороны и основные положения общего набора правил управления проектами, которые будут одобрены Советом ЕС до конца июня 2018 года.

ЕС также принял решение о формальном создании списка первых 17 совместных проектов, которые охватывают сферы подготовки кадров, развития военных мощностей и оперативной готовности к обороне.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры стран Евросоюза официально утвердили решение о запуске новой программы в сфере обороны - PESCO (Permanent Structured Cooperation, или "постоянное структурное сотрудничество").