Во Франции секс с детьми младше 15 лет приравняют к изнасилованию
Правительство Франции решило внести в законодательство поправки, по которым секс с ребенком младше 15 лет будет считаться изнасилованием.
Об этом заявила государственный секретарь по вопросам равенства Марлен Шьяппа, передает Медуза со ссылкой на The Local.
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По действующему законодательству такое действие расценивается как растление малолетних и карается пятью годами лишения свободы и штрафом в 75 тысяч евро - как и сексуальные посягательства по отношению к взрослым.
"Ограничение будет одобрено правительством в ближайшие недели вместе с другими законами, направленными против сексуального насилия и сексизма", - пишет The Local.
Наказание за изнасилование ребенка младше 15 лет во Франции составляет 20 лет лишения свободы. Привлечь человека по этой статье можно лишь в случае, если будет доказано, что он принудил ребенка к сексу, пишет BBC News.
По словам Шьяппы, теперь «будет невозможна дискуссия о согласии ребенка на секс».
Проблема возраста согласия во Франции стала обсуждаться после двух недавних процессов над мужчинами, которых судили за секс с 11-летними девочками. В обоих случаях суд отказался привлечь их к ответственности за изнасилования, поскольку не было доказано, что они принудили детей к сексу (одно из этих решений было впоследствии отменено).