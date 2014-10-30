Евросоюз продлил санкции в отношении Беларуси

Санкции продлены в связи с тем, что в стране не все политические заключенные были освобождены и реабилитированы, ситуация с соблюдением прав человека, верховенства права и демократических принципов не претерпели значительного улучшения, передает радио "Свобода".

Читайте такжеЛукашенко вернул в Беларусь понятие советских времен - "тунеядство"

Тем временем, в результате нынешнего пересмотра санкций был обновлен список лиц, которым запрещен въезд в ЕС. Соответственно 24 белорусских чиновника изъяли из этого "черного списка", а также сняли ограничения из семи компаний.

В то же время Совет министров ЕС заявляет, что это решение не вносит никаких изменений в политику ЕС в отношении Беларуси, и подчеркивает, что Евросоюз продолжает свою политику глубокого взаимодействия с Беларусью для содействия соблюдению прав человека, верховенства права и демократических принципов в этой стране.

В санкции Евросоюза в отношении Беларуси входят эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может использоваться для репрессий, а также замораживание активов и запрет на въезд на территорию Шенгенского пространства лицам ответственным за нарушение прав человека.

Детали обновленного списка санкций и лиц, на которых они распространяются, будут опубликованы завтра в официальном журнале ЕС.