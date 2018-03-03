Аргентинскую газету обвинили в нарушении польского "закона о Холокосте"

Аргентинская газета Pagina 12 стала первой, кого обвинили в нарушении спорного польского "закона о Холокосте", что на днях вступил в силу. Обвинения выдвинула неправительственная организация "Польская лига против клеветы".

Аргентинская газета Pagina 12 стала первой, кого обвинили в нарушении спорного польского "закона о Холокосте", вступившем в силу в четверг, 1 марта.

Приближенная к правящему польскому правительству неправительственная организация "Польская лига против клеветы" уже в пятницу, 2 марта, обвинила веб-сайт аргентинской газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в "действиях, направленных во вред польской нации и хорошей репутации польских солдат", сообщает DW со ссылкой на СМИ.

Речь идет о том, как отмечают в "Польской лиге против клеветы", что газета использовала фото солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны в статье о резне в Едвабно. Тогда, в 1941 году, группа польского населения в селе Едвабно учинила погром и убила, по меньшей мере 300 еврейских соседей во время немецкой оккупации.

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Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон об институте национальной памяти, который в конце января приняли обе палаты польского парламента. Эти законодательные изменения вызвали негативные реакции в разных странах Европы и мира, в частности в Израиле и Украине.

Указанный закон предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за обвинение поляков или польского государства в причастности или к преступлениям нацистов во времена Второй мировой войны, а также за использования выражения "польские лагеря смерти". Наказание предусматривается и за отрицание "преступлений украинских националистов".

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский даже призвал поляков, проживающих за рубежом, сообщать в польские дипломатические учреждения о антипольские заявления.