"Они там были": Минобороны РФ подтвердило испытания новейших истребителей Су-57 в Сирии

Полный цикл испытаний самолетов должен завершиться в 2018 году, отметил министр обороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что два истребителя пятого поколения Су-57 успешно выполнили двухдневную программу испытаний в Сирии.

Об этом сообщил в четверг журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад" - сказал Шойгу ТАССу.

Читайте такжеВ Сирии заметили новейшие российские истребители Су-57 (видео)"Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", - продолжил глава Минобороны РФ.

Он также прокомментировал появившиеся в сети спутниковые фотографии, на которых запечатлены эти самолеты. "Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 95-й год, такие самолеты никогда вместе не стоят. Фотографии, которые были опубликованы - не знаю откуда, потому что все самолеты были в укрытиях все это время" - сказал российский министр обороны.

Ранее сирийские активисты сообщили об очередном прибытии на авиабазу Хмеймим в Сирии российских истребителей.