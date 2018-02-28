Лавров обвинил США в подготовке стран Европы к ядерному удару по России

Лавров отметил, что у России нет развернутого тактического ядерного оружия, она не проводит отработку его применения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в подготовке вооруженных сил стран Европы к применению тактического ядерного оружия против РФ.

Читайте такжеНАТО: Россия провоцирует ядерную гонкуКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на Конференции по разоружению в Женеве.

Лавров подчеркнул, что ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой т.н. «совместных ядерных миссий».

«Как всем хорошо известно, в рамках их миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации», - сказал министр.

Он утверждает, что Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, и не проводит отработку его применения. «Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент «холодной войны», а явно агрессивная позиция», - считает Лавров.

По его словам, 5 февраля Россия подтвердила, что вышла на предельные уровни носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Российской Федерации и США.

«Таким образом, ядерный арсенал России уменьшен более чем на 85% по сравнению с пиком «холодной войны», - подчеркнул глава российского МИД.

Как сообщал УНИАН, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия рискует развязать новую ядерную гонку в Европе, и призвал соблюдать подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Этот документ обязывает США и Россию уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности, а также не производить таких ракет в будущем. США с 2014 года утверждают, что Россия нарушает договоренности.