"ФСБ. Гестапо. Россия": во Франции пикетировали тайную дачу дочери Путина (видео)
11:04, 26 февраля 2018Мир
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Активисты объясняли прохожим, почему нужно бороться против режима Путина.
Имение называют тайной дачей дочери Путина / Скриншот
Во французском городе Биарриц возле тайной дачи дочери российского президента Владимира Путина Екатерины прошел пикет.
Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовал Константин Зеленин. Как видно на записи, участники пикета принесли плакаты с надписями "ФСБ. Гестапо. Россия", "Путин - вор", "Путин - диктатор", "Воры и палачи, вон из Биаррица".
Как сообщали журналисты, в жилом квартале Чиберта города Англет, по соседству с Биаррицем, находится вилла "Сюзанна" – или "Модерн" – которую Артур Очеретный, новый муж бывшей первой леди России Людмилы Путиной, приобрел в прошлом году.
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