"ФСБ. Гестапо. Россия": во Франции пикетировали тайную дачу дочери Путина (видео)

Активисты объясняли прохожим, почему нужно бороться против режима Путина.

Во французском городе Биарриц возле тайной дачи дочери российского президента Владимира Путина Екатерины прошел пикет.

Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовал Константин Зеленин. Как видно на записи, участники пикета принесли плакаты с надписями "ФСБ. Гестапо. Россия", "Путин - вор", "Путин - диктатор", "Воры и палачи, вон из Биаррица".

Как сообщали журналисты, в жилом квартале Чиберта города Англет, по соседству с Биаррицем, находится вилла "Сюзанна" – или "Модерн" – которую Артур Очеретный, новый муж бывшей первой леди России Людмилы Путиной, приобрел в прошлом году.