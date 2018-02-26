"ФСБ. Гестапо. Россия": во Франции пикетировали тайную дачу дочери Путина (видео)

11:04, 26 февраля 2018
Мир
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Имение называют тайной дачей дочери Путина / Скриншот

Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовал Константин Зеленин. Как видно на записи, участники пикета принесли плакаты с надписями "ФСБ. Гестапо. Россия", "Путин - вор", "Путин - диктатор", "Воры и палачи, вон из Биаррица".

Как сообщали журналисты, в жилом квартале Чиберта города Англет, по соседству с Биаррицем, находится вилла "Сюзанна" – или "Модерн" – которую Артур Очеретный, новый муж бывшей первой леди России Людмилы Путиной, приобрел в прошлом году.

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Теги: #дочь Путина#тайная дача#дача во Франции