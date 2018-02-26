Компартия Китая предложила не ограничивать срок правления Си Цзиньпина

Компартия Китая вскоре решит, останется ли у власти Си Цзиньпин после того, как в 2023 году окончится его президентский срок.

Правящая компартия Китая выдвинула предложение убрать из конституции страны положение, ограничивающее полномочия главы государства двумя пятилетними сроками. Это даст возможность нынешнему председателю КНР Си Цзиньпину оставаться лидером страны после того, как в 2023 году окончится его президентский срок.

Как сообщает Би-би-си, объявление об этом было сделано в воскресенье через государственное новостное агентство Синьхуа. "Центральный Комитет Коммунистической партии Китая предлагает убрать из конституции страны положение о том, что председатель и заместитель председателя Китайской Народной Республики не могут занимать свои посты более двух сроков подряд", - было сказано в заявлении.

Читайте такжеСпособен найти ключ к главной угрозе мира и оттеснить лидера США: СМИ назвали самого влиятельного президентаЧлены ЦК Компартии Китая должны провести в понедельник в Пекине заседание, а полностью выдвинутые конституционные поправки будут рассмотрены на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая откроется 5 марта.

На прошедшем в октябре 2017 года съезде партии Си Цзиньпин еще больше упрочил свой статус наиболее влиятельного лидера со времен Мао Цзэдуна.

Тогда же его идеи о китайском пути развития социализма были внесены в текст конституции и, в нарушение сложившейся традиции, не было ничего сказано о преемнике.

Си Цзиньпин родился в 1953 году в семье одного из основателей Компартии КНР. Он вступил в партию в 1974 году и, совершив небывалый карьерный рост, стал председателем КНР в 2013 году.

С его приходом к власти в стране начали проводиться экономические реформы и жесткая антикоррупционная кампания, а также стал заметен рост национализма и сокращение гражданских свобод.