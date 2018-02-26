Компартия Китая предложила не ограничивать срок правления Си Цзиньпина

06:28, 26 февраля 2018
Мир
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Си Цзиньпин / REUTERS

Как сообщает Би-би-си, объявление об этом было сделано в воскресенье через государственное новостное агентство Синьхуа. "Центральный Комитет Коммунистической партии Китая предлагает убрать из конституции страны положение о том, что председатель и заместитель председателя Китайской Народной Республики не могут занимать свои посты более двух сроков подряд", - было сказано в заявлении.

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На прошедшем в октябре 2017 года съезде партии Си Цзиньпин еще больше упрочил свой статус наиболее влиятельного лидера со времен Мао Цзэдуна.

Тогда же его идеи о китайском пути развития социализма были внесены в текст конституции и, в нарушение сложившейся традиции, не было ничего сказано о преемнике.

Си Цзиньпин родился в 1953 году в семье одного из основателей Компартии КНР. Он вступил в партию в 1974 году и, совершив небывалый карьерный рост, стал председателем КНР в 2013 году.

С его приходом к власти в стране начали проводиться экономические реформы и жесткая антикоррупционная кампания, а также стал заметен рост национализма и сокращение гражданских свобод.

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