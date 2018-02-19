В элитной китайской тюрьме для коррупционеров закончились места

За пять лет антикоррупционной кампании в Китае органы правопорядка и внутрипартийного контроля, по официальным данным, подвергли различным наказаниям более 1,35 млн чиновников и партийцев.

В элитной пекинской тюрьме Циньчэн закончились места для высокопоставленных чиновников и партийных деятелей, осужденных за коррупционные преступления. В администрации тюрьмы прогнозируют, что число заключённых может возрасти.

Как передает South China Morning Post, переполненность тюрьмы лишила её обитателей возможности свиданий с родными и семейных обедов. Например, по случаю китайского Нового года заключённые старше 60 лет в канун праздника могли рассчитывать на обед с несколькими членами семьи. Но в этом году традицию отменили и запретили посетителям приходить за две недели до и через две недели после Нового года.

Ожидается, что число обитателей элитной тюрьмы лишь возрастёт. В Китае создадут Национальную надзорную комиссию с беспрецедентными полномочиями. По данным государственного агентства «Синьхуа» члены комиссии смогут проводить допросы, замораживать средства, закрывать предприятия, проводить обыски и заключать подозреваемых под стражу. Делать всё это можно будет до суда, в случае принятия закона об ННК.

За пять лет антикоррупционной кампании в Китае органы правопорядка и внутрипартийного контроля, по официальным данным, подвергли различным наказаниям более 1,35 млн чиновников и партийцев. В том числе около 100 госслужащих уровня замминистра и выше. К тюремным срокам вплоть до пожизненного заключения особенно много приговорили чиновников именно этой категории.