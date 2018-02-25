В Праге арестовали лидера сирийских курдов

19:29, 25 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация Reuters

Как сообщает Reuters, Муслим был сопредседателем курдской "Партии демократического единства", которая является главной политической силой коалиции, управляющей сирийским Курдистаном.

В заявлении коалиции сирийских курдов говорится, что Муслим был задержан в субботу.

Согласно информации издания, Турция выдала международный ордер на его арест.

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Теги: #курды#Салех Муслим