В Праге арестовали лидера сирийских курдов

19:29, 25 февраля 2018 Мир 287

В заявлении коалиции сирийских курдов говорится, что Муслим был задержан в субботу.

В столице Чехии Праге по требованию Турции арестовали лидера сирийских курдов Салеха Муслима. Как сообщает Reuters, Муслим был сопредседателем курдской "Партии демократического единства", которая является главной политической силой коалиции, управляющей сирийским Курдистаном. В заявлении коалиции сирийских курдов говорится, что Муслим был задержан в субботу. Согласно информации издания, Турция выдала международный ордер на его арест.

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