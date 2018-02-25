Северная Корея считает новые санкции США "актом войны"
Северная Корея в воскресенье осудила новые санкции США против КНДР, обвинив Вашингтон в попытке взорвать улучшения межкорейских отношений во время зимних Олимпийских игр.
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Об этом говорится в заявлении северокорейского государственного агентства KCNA, сообщает Reuters.
КНДР считает любые ограничения против нее "актом войны".
"Две Кореи сотрудничали вместе, и Олимпиада прошла успешно. Но США принесли угрозу войны на Корейский полуостров с широкомасштабными новыми санкциями против КНДР перед церемонией закрытия Олимпиады", - сообщает северокорейское агентство, ссылаясь на слова министра иностранных дел.
На этой неделе США расширили санкции против КНДР, включив в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяна обходить санкции ООН.
Санкции охватывают практически весь торговый флот Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что усиление санкций может поставить под угрозу последнюю разрядку в отношениях между двумя Кореями, на фоне их подготовки для создания надлежащих условий для проведения встречи на высшем уровне между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.