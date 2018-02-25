В Италии произошел пожар возле ночного клуба: около 70 пострадавших
13:44, 25 февраля 2018
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Пожар произошел снаружи, но через проблему из вентиляции дым попал внутрь помещения, что привело к эвакуации.
В Италии в результате пожара около ночного клуба пострадали 69 человек / фото giornaledibrescia.it
В ночь на воскресенье в ночном клубе итальянского города Дезенцано-дель-Гарде в Ломбардии произошел пожар, в результате которого пострадали 69 человек.
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Об этом сообщает Европейская правда.
Огонь вспыхнул около 2 ночи, когда в клубе было около 700 человек. Людей немедленно эвакуировали.
На место прибыли пожарные и карабинеры, к участию в операции привлекли вертолет.
17 человек госпитализировали с отравлением угарным газом. Еще 52 самостоятельно обратились за медицинской помощью – у пострадавших были проблемы с дыханием.
По данным медиков, жизни пострадавших угрозы нет.
По предварительным данным следствия, пожар произошел снаружи, но из-за проблем с вентиляцией дым попал внутрь помещения, что привело к эвакуации.
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