В Италии произошел пожар возле ночного клуба: около 70 пострадавших

Пожар произошел снаружи, но через проблему из вентиляции дым попал внутрь помещения, что привело к эвакуации.

В ночь на воскресенье в ночном клубе итальянского города Дезенцано-дель-Гарде в Ломбардии произошел пожар, в результате которого пострадали 69 человек.

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Об этом сообщает Европейская правда.

Огонь вспыхнул около 2 ночи, когда в клубе было около 700 человек. Людей немедленно эвакуировали.

На место прибыли пожарные и карабинеры, к участию в операции привлекли вертолет.

17 человек госпитализировали с отравлением угарным газом. Еще 52 самостоятельно обратились за медицинской помощью – у пострадавших были проблемы с дыханием.

По данным медиков, жизни пострадавших угрозы нет.

По предварительным данным следствия, пожар произошел снаружи, но из-за проблем с вентиляцией дым попал внутрь помещения, что привело к эвакуации.