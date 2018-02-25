В Италии произошел пожар возле ночного клуба: около 70 пострадавших

13:44, 25 февраля 2018
Мир
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фото giornaledibrescia.и

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Об этом сообщает Европейская правда.

Огонь вспыхнул около 2 ночи, когда в клубе было около 700 человек. Людей немедленно эвакуировали.

На место прибыли пожарные и карабинеры, к участию в операции привлекли вертолет.

17 человек госпитализировали с отравлением угарным газом. Еще 52 самостоятельно обратились за медицинской помощью – у пострадавших были проблемы с дыханием.

По данным медиков, жизни пострадавших угрозы нет.

По предварительным данным следствия, пожар произошел снаружи, но из-за проблем с вентиляцией дым попал внутрь помещения, что привело к эвакуации.

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Теги: #Италия пожар ночной клуб