В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова (фото, видео)

Акция проходит в канун третьей годовщины гибели Немцова.

В Москве проходит марш в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, акция проходит в канун третьей годовщины гибели Немцова. Участники марша держат плакаты: «Борись», «Кто ответит?», «Кто заказчик?», а также портреты Немцова.

Время от времени митингующие скандируют: «Свободу политзаключенным», «Долой чекистсткую власть», «Герои не умирают», «Россия будет свободной», «Россия будет без Путина».

«Акция посвящена памяти Бориса Немцова и делу, за которое он боролся и отдал жизнь», - сообщили организаторы.

Выйти на акцию призвали своих сторонников кандидаты в президенты РФ Ксения Собчак и Григорий Явлинский.

Многие пришли на акцию с российскими триколорами, а также флагами различных российских оппозиционных партий и движений.

Весь маршрут марша огорожен специальным металлическим ограждением, вход только после прохода через металлодетекторы. Полиция запретила пронос с собой любых жидкостей, в том числе термосов, несмотря на 15-градусный мороз. Также запрещено проносить деревянные древки к флагам, разрешены только пластиковые.

Главное требование участников марша – привлечение к ответственности реальных заказчиков убийства. Хотя летом 2017 года непосредственные исполнители были приговорены к длительным срокам заключения.

Читайте такжеВ России смягчили приговор убийцам НемцоваКолона направляется по маршруту от Страстного бульвара (м. Пушкинская, Тверская, Чеховская) по Бульварному кольцу, затем по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом. Сбор участников проходил с 12.00 до 13.00 по киевскому времени на Страстном бульваре. В 13.00 шествие стартовало. Окончание мероприятия запланировано к 16.00. Акция согласована с мэрией Москвы.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчика убийства до сих пор не нашли. Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь убитого Жанна Немцова назвала преступление нераскрытым.