Резюме Джобса пустят с молотка

08:37, 25 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Резюме было написано в 1973 году, в нем содержится несколько орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.  Он написал, что у него есть водительские права, но нет телефона. В резюме не указано, на какую должность он претендует.  

Стартовая цена лота составляет 50 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года аукционный дом Julien Live выставил на онлайн-торги личные вещи основателя корпорации Apple Стива Джобса. 

В частности, на сайте аукциона была представлена одежда, которую американский предприниматель носил в повседневной жизни, передает портал The Next Web. Помимо множества рубашек и брюк пользователям предложили приобрести несколько наручных часов, кошелек, запонки, набор ключей, CD-плеер Джобса и даже коричневый махровый халат от Dior.

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Теги: #Джобс вещи аукцион