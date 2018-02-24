В Йемене взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля, есть погибшие и раненые

Только в один из госпиталей города привезли тела 5 погибших, большинство из которых военные.

В городе Аден в Йемене сегодня взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля, за рулем которых сидели смертники.

Читайте такжеНад столицей Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную хуситамиКак сообщает "Немецкая волна", очевидцы и медики информируют об убитых и раненых в результате атаки.

Согласно информации, только в один из госпиталей города привезли тела пятерых погибших, большинство из которых военнослужащие, и нескольких раненых. Среди раненых есть и гражданские лица.

Отмечается, что главной целью нападения был лагерь антитеррористических сил, расположенный в юго-западной части города. Ответственность за совершенное нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Это нападение стало первым подобного рода после того, как около месяца назад сепаратисты захватили правительственный квартал в Адене.