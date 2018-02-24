В Швеции просят удвоить численность армии и увеличить ее финансирование из-за угроз со стороны РФ
Военнослужащие Швеции обратились к парламентариям с просьбой увеличить расходы на оборону страны из-за увеличения угроз со стороны России.
Как передает Радио Свобода, в соответствующем обращении к парламенту 23 февраля военные утверждают, что Швеция должна удвоить свои ежегодные военные расходы до 115 миллиардов шведских крон (14 миллиардов долларов) до 2035 года с примерно 50 миллиардов крон сегодня.
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Военные командующие также призвали удвоить численность вооруженных сил примерно до 120 тысяч человек.
В докладе отмечается, что одной из главных причин для увеличения финансирования является агрессивная внешняя политики Москвы.
«Россия своими действиями в Грузии в 2008 году, а также в Крыму и на востоке Украины в 2014 году показала, что она без колебаний использует военную силу для достижения своих политических целей», – говорится в докладе.
Швеция не является членом НАТО, но участвует в военных учениях с государствами-членами.
Обращение военных Швеции появилось на следующий день после того, как служба безопасности страны предупредила о возможном вмешательстве Москвы в сентябрьские всеобщие выборы и заявила, что «российский шпионаж является крупнейшей угрозой для безопасности».