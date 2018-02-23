США планируют открыть посольство в Иерусалиме в мае - СМИ

Открытие посольства США в Иерусалиме совпадает с 70-й годовщиной основания Израиля.

Соединенные Штаты Америки планируют открыть посольство в Иерусалиме в мае, путем переноса его из Тель-Авива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Открытие в мае, очевидно, представляет собой более ранние временные рамки, чем ожидалось», - отмечает издание.

Вице-президент США Майк Пенс в январе во время выступления в парламенте Израиля заявлял, что открытие состоится до конца 2019 года.

Читайте такжеТрамп просит ограничить помощь странам, которые не признают Иерусалим столицей ИзраиляОткрытие посольства в Иерусалиме совпадает с 70-й годовщиной основания Израиля, заметил на правах анонимности американский чиновник.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля.

«Но сегодня мы, наконец, признаем очевидное, что Иерусалим - это столица Израиля. Это ни больше ни меньше, чем признание реальности. Это также правильный поступок. Это то, что должно произойти. Именно поэтому, согласно закону о посольстве в Иерусалиме, я также даю распоряжение Государственному департаменту начать подготовку по переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим», - подытожил глава Белого дома.

В свою очередь премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху призывает все страны признать Иерусалим столицей этой страны.