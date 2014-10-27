Макаревич обвиняет замглавы администрации Путина в травле

Это заявление он сделал в эфире канала Дождь.

«У меня нет никаких письменных доказательств, но, насколько мне известно, это Володин, что бы он ни говорил на эту тему. Я не знаю, чем я вызываю у него такую персональную ярость, но чем-то я ему очень не нравлюсь», — рассказал музыкант.

Макаревич отметил, что лично с Володиным он не знаком. Кроме того, музыкант рассказал, что у него есть определенные основания и предположения, однако раскрывать их он отказался.

Читайте такжеИз-за страха «проукраинских выступлений» в Баку отменили концерт Макаревича «Есть основания, но я не хотел бы сейчас называть источников информации», — заявил он.

Макаревич сообщил, что даже при личной встрече с Володиным, последний никогда не подтвердит версию музыканта.

В последние месяцы Макаревич часто подвергался резкой критике в российских государственных СМИ из-за его позиции по Украине. В конце августа музыкант написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить поток «грязи и клеветы», который третью неделю поступает в адрес Макаревича из некоторых СМИ.