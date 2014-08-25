Макаревич обратился к Путину с просьбой "прекратить шабаш" - российские СМИ

Об этом сообщает российское издание "Московский комсомолец", приводящее также и текст письма.

"Третью неделю не иссякает поток грязи и клеветы, льющийся на меня со страниц газет и экрана телевизора. Меня называют «другом хунты», «пособником фашистов», «предателем» и т.д. Между тем, единственное «преступление», которое я совершил, состоит в том, что в городе Святогорске в лагере беженцев из Донецка и Луганска я в рамках благотворительности спел три песни для детей этих беженцев. В связи с чем никакой вины за собой не чувствую", - говорится в письме.

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"И уж в чём никак нас нельзя обвинить – это в нелюбви к Родине. Господин президент, я настоятельно прошу Вас прекратить этот шабаш, порочащий моё имя", - якобы написал музыкант.