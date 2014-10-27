Все жители ЕС в возрасте от 62 лет смогут бесплатно путешествовать в словацких поездах

Бесплатно ездить в словацких поездах смогут пассажиры в возрасте от 62 лет из всех стран-членов Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Словакии Яна Почиатка.

"С 17 ноября разрешен бесплатный проезд в поездах по республике не только гражданам Словакии в возрасте от 62 лет, но и их ровесникам из всех стран-членов Евросоюза, - сказал министр. - В противном случае была бы налицо дискриминация граждан других государств и нарушение положений ЕС".

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На минувшей неделе правительство Словакии приняло решение в рамках улучшения благосостояния населения республики разрешить с 17 ноября бесплатный проезд в поездах учащейся молодежи в возрасте до 26 лет и старшим людям в возрасте от 62 лет.

По словам Почиатка, пассажирам, подпадающим под данные категории, достаточно будет показать для приобретения "нулевого билета" документы, подтверждающие их возраст, а для молодежи еще и билет из учебного заведения.