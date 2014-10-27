На выборах в Тунисе побеждает светская партия
В Тунисе на выборах в парламент побеждает главная светская партия "Нидаа Тунис".
Подсчет голосов еще не окончен, однако крупнейшая в стране исламистская партия "Ан-Нахда" признала свое поражение, передает Русская служба BBC.
Это первые в Тунисе полноценные парламентские выборы после "арабской весны", восстания, приведшего к свержению президента Зин эль-Абидина бен Али.
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Выборы считаются важной вехой в переходе Туниса к демократии. Главными вопросами, которые сопровождали предвыборную кампанию, стали экономические проблемы и ситуация с безопасностью.
Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Тунисе происходили вчера, 26 октября.
Сегодня Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина приветствует успешное проведение выборов в Ассамблею представителей народа Туниса.
Ранее УНИАН также писал о задержании подозреваемого в убийстве лидера тогдашней оппозиции в Тунисе.