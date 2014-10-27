Венгрия допускает возможность выхода из состава ЕС

Об этом заявил спикер венгерского парламента Ласло Ковер, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание EurActiv.

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Глава парламента сказал, что если Брюссель будет указывать стране, как нужно управлять, то он уподобится Москве образца 1989 года. И если так, то Венгрия может покинуть Евросоюз, но это худший сценарий, добавил он. При этом членство в ЕС и НАТО для страны не является проблемой, хотя "евроатлантический мир расшатан в моральном смысле".

Оппозиционные партии и политики Венгрии осудили спикера за эти слова и призвали премьер-министра Виктора Орбана дисциплинировать Ласло Ковера.

Напомним, в последнее время венгерский премьер-министр демонстрирует поддержку политики российского президента Владимира Путина.