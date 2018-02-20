"Ради него я летала на Бали": Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании

Среди спонсоров кампании Собчак оказались издатель российского Forbes, бывший совладелец Yota и участник телешоу "Секретный миллионер".

Деньги на предвыборную кампанию Ксении Собчак дали несколько спонсоров. Их имена кандидат в президенты России назвала на пресс-конференции во вторник, 20 февраля.

Читайте такжеВыборы в РФ: Собчак пытается избавиться от кандидатуры Путина через Верховный судКак передает РБК, среди спонсоров Собчак назвала владельца журнала Inc и экс-президента концерна "Росэнергомаш" Владимира Палихату и генерального директора ООО "Онего Шипинг", получившего известность после участия в реалити-шоу "Секретный миллионер", Александра Рослякова. «Ради него я летала на Бали, и ради которого мне пришлось вынести ушат неприятного вещества», - добавила Собчак.

Также денег на ее кампанию дали совладелец Yota Devices Сергей Адоньев и президент издательского дома ACMG Александр Федотов. По словам Собчак, Федотов пострадает «больше всех», если она выиграет выборы. Он «потеряет хорошего работника», - заявила она. Спонсорами ее кампании стали совладелец клуба SportLife Вадим Расковалов и его жена Яна, а также бывший заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции Анатолий Цыбулевский.

Как сообщал УНИАН, ранее Собчак назвала войну на Донбассе "искусственным конфликтом".