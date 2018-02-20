В России рок-музыкант найден мертвым в своей квартире

По информации некоторых СМИ, на теле музыканта были отчетливо видны следы насильственной смерти: голова была пробита.

В Брянске найден мертвым 58-летний участник рок-группы "Черный кофе" Сергей Черняков. Тело обнаружили соседи рокера.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

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Следователи пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела. Однако точные причины смерти устанавливаются.

В то же время, как сообщают "Дни. ру", на теле музыканта были отчетливо видны следы насильственной смерти, в частности голова Чернякова была пробита.

Знакомые музыканта убеждены, что последние годы Черняков практически не работал, жил в квартире один и злоупотреблял спиртным.

Как сообщал УНИАН, ранее в Москве жестоко убили известного в мире шансона исполнителя Петра Гару.