В России рок-музыкант найден мертвым в своей квартире

16:33, 20 февраля 2018
Мир
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«Сергей Черняков Doolin House» / «ВКонтакте»

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

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Следователи пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела. Однако точные причины смерти устанавливаются.

В то же время, как сообщают "Дни. ру", на теле музыканта были отчетливо видны следы насильственной смерти, в частности голова Чернякова была пробита.  

Знакомые музыканта убеждены, что последние годы Черняков практически не работал, жил в квартире один и злоупотреблял спиртным.

Как сообщал УНИАН, ранее в Москве жестоко убили известного в мире шансона исполнителя Петра Гару.

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