Нанесли семь глубоких ран и облили хлоркой: российский певец найден убитым в собственной ванной - СМИ
21:23, 19 февраля 2018
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Тело исполнителя шансона Петра Гару нашли сегодня в его квартире в Москве.
Певца последний раз видели в компании знакомого 14 февраля / Петр Гара / ВКонтакте
В Москве жестоко убили известного в мире шансона исполнителя Петра Гару. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Hue.
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Певца последний раз видели в компании знакомого 14 февраля, после чего он перестал выходить на связь с родными. Сегодня тело Гары нашли в ванной его квартиры в Москве. Преступник семь раз ударил мужчину ножом, после чего облил его тело хлоркой.
Не исключено, что напали на певца с целью ограбления, так как в квартире царил беспорядок. Телевизор был разбит, в комнатах бардак, сломанный телефон погибшего валялся на полу. Деньги и ценности исчезли.
Официального подтверждения информации пока нет.
Как сообщал УНИАН, в США скончался легендарный джазовый певец Джон Хендрикс.
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