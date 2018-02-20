В Совбезе РФ заявили об опасности Google и Yahoo для российских чиновников

15:12, 20 февраля 2018
Мир
579 0
Иллюстрация / REUTERS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о серьезной угрозе, которую несет использование региональными и местными чиновниками иностранных сервисов Google и Yahoo в служебных целях.

Об этом сообщает ТАСС. "Серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов государственной власти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-телекоммуникационных ресурсов, расположенных за пределами РФ, - Google и Yahoo и иных, - заявил он на совещании по кибербезопасности. - Это системный вопрос для всей России, но в Южном федеральном округе он стоит особенно остро".

Читайте такжеНачало заката: журналисты рассказали о сокращении аудитории Facebook

По словам секретаря Совбеза, в большинстве органов власти округа акты с мерами по защите информации "пока носят формальный характер". По его словам, для этого в ЮФО планируется внедрить единую систему организации и контроля работ по защите информации.

Ранее сообщалось, что Google тестирует новую систему определения локации для звонящих  в службу спасения 911.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #опасность Гугл#гугл опасен для чиновников