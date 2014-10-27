В Будапеште протест против налога на интернет закончился столкновениями с полицией

Воскресная акция протеста была организована за несколько дней с помощью созданной активистами группы в соцсети Facebook. Нескольких десятков тысяч человек собрались возле здания министерства экономики, чтобы выразить свой протест против инициативы введения налога на интернет, передает NEWSru.com со ссылкой на Bloomberg.

Читайте такжеВ Венгрии хотят ввести налог на интернет

Собравшись на площади, протестующие начали скандировать лозунги, требуя от властей отказаться планов по введению налога на интернет. Затем участники митинга подняли вверх мобильные телефоны с включенными на них фонариками.

На площади также была принята резолюция, дающая чиновникам 48 часов на то, чтобы отозвать законопроект о налоге на интернет-трафик из парламента. В противном случае жители столицы пообещали вновь выйти на улицы.

После завершения митинга противники введения налога направились к офису ФИДЕС. Активисты стали бросать в здание партии старые компьютерные клавиатуры и выбили несколько окон, спровоцировав столкновения с полицией. В партии заявили, что шокированы внезапным переходом от ненасильственных методов к вандализму.

Напоним, правящая партия "Венгерский гражданский союз" (ФИДЕС) внесла на рассмотрение законопроект который предполагал введение налога за скачивание в интернете. Предполагается, что за каждый скачанный или загруженный гигабайт интернет-трафика с пользователей должны взымать 150 форинтов (примерно $0,6), причем заниматься этим должны будут интернет-провайдеры.