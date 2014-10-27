Эбола: медсестра из США собирается в федеральный суд - BBC

Американская медсестра, которая прошла карантинные мероприятия в аэропорту в США после возвращения из Западной Африки, заявила, что будет обжаловать свое задержание в федеральном суде, сообщает BBC Украина.

Женщина говорит, что ее заставили чувствовать себя преступником после возвращения в США из Сьерра-Леоне в прошлую пятницу.

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Ее адвокат говорит, что обращение с женщиной поднимает серьезные вопросы относительно конституционных и гражданских свобод.

Белый дом и мэр Нью-Йорка выразили обеспокоенность новым строгим карантином, введенным в некоторых американских штатах.

Новые правила в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе предусматривают 21-дневный карантин для всех работников сферы здравоохранения, которые контактировали с пациентами, больными Эболой в Западной Африке, и только что вернулись в США.

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В воскресенье губернатор Нью-Йорка ослабил карантинные ограничения в этом штате.

Согласно обновленным правилам, медики, у которых нет симптомов болезни, могут оставаться на время карантина дома, проходя по два ежедневных осмотра. Им также предложат компенсацию за утраченный заработок.

Посол США в ООН Саманта Пауэр заявила, что всех медиков, которые возвращаются в США, надо встречать как героев.