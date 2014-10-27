В Париже проведут трехсторонние переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе

Переговоры состоятся по инициативе президента Франции Франсуа Олланда, передает РИА Новости.

Как сообщают французские СМИ, трехсторонняя встреча, в которой также примет участие сам Олланд, состоится в Елисейском дворце. "Целью встречи является обеспечение диалога сторон после эскалации ситуации вокруг карабахского конфликта два месяца назад", - отмечает агентство «Франс Пресс», сообщая, что помимо трехсторонней встречи Олланд проведет отдельные двусторонние встречи с главами Армении и Азербайджана. Потом Саргсяну и Алиеву будет предоставлена возможность провести встречу тет-а-тет.

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Планируется также встреча армянского и азербайджанского лидеров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

А во время званого обеда лидеры трех стран обсудят глобальные вопросы будущего кавказского региона.

Последний раз по инициативе Парижа переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проводились в 2006 году. Переговоры президентов Армении и Азербайджана длились всего четыре часа. Сначала президенты встретились в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и глав МИД двух стран, затем состоялась встреча тет-а-тет. На столе переговоров были Парижские принципы, однако президентам тогда не удалось достичь согласия по вопросу статуса Нагорного Карабаха и вывода армянских сил из Карвачара.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Официальный Баку признал данный акт незаконным и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха.

Вооруженный конфликт, начавшийся вслед за этим, продлился до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. В результате Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и - полностью или частично - семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Напомним, почти год назад армянский парламент отказался признавать Нагорный Карабах.