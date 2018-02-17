Расследование о вмешательстве России в американские выборы продолжится - СМИ

Кроме того, президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинение за воспрепятствование следствию.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать возможное вмешательство России в американские выборы президента в 2016 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, передает Дождь.

Накануне Минюст США предъявил обвинение 13 гражданам России и трем организациям по делу о российском следе в президентских выборах.

По словам источника, вынесенное обвинительное заключение необходимо рассматривать как «небольшую часть комплексного расследования».

Читайте такжеТрамп прокомментировал обвинения против 13 россиян во вмешательстве в американские выборы«Все еще не исключается, что Мюллер предъявит обвинения в рамках этого дела кому-то из американцев за сознательное оказание помощи России», — заявил собеседник издания.

Кроме того, президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинение за воспрепятствование следствию.

Как отмечает источник, официальное предъявление обвинения российской стороне также является «попыткой Мюллера предупредить [граждан США] о возможностях России» на фоне приближения парламентских выборов в США, которые состоятся в этом году.

Как сообщал УНИАН, ранее Офис специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США, сообщил о выдвижении обвинения 13 гражданам России в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В обвинении указаны имена Евгения Пригожина (его называют "поваром Путина"), Михаила Быстрова, Михаила Бурчика (известного также как Михаил Абрамов), Александры Крыловой, Анны Богачевой, Сергея Полозова, Марии Бовды (известной также как Мария Беляева), Роберта Бовды, Вадима Подкопаева, Глеба Васильченко, Ирины Каверзиной, Владимира Венкова и Джейхуна Насими Оглы (известного еще как Асланов).

Также значатся компании «Агентство интернет-исследований», «Конкорд-менеджмент» и «Конкорд-кейтеринг».