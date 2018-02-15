Кайли Дженнер опубликовала первое селфи после рождения дочери (фото)
17:17, 15 февраля 2018
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Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram
REUTERS
Кайли Дженнер решила порадовать поклонников первым селфи после родов. На фото девушка сидит на полу в полусапожках на шпильке. Снимок в Instagram собрал 5,7 млн лайков.
Долгое время Кайли скрывала свое положение. Лишь после рождения ребенка звезда опубликовала длинное объяснение своего отсутствия в соцсетях и рассекретила свою беременность.
Отцом новорожденной девочки стал 25-летний бойфренд Кайли Дженнер - Трэвис Скотт.
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