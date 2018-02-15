Кайли Дженнер опубликовала первое селфи после рождения дочери (фото)

Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram

Кайли Дженнер решила порадовать поклонников первым селфи после родов. На фото девушка сидит на полу в полусапожках на шпильке. Снимок в Instagram собрал 5,7 млн лайков.

vday 🖤♥️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 14, 2018 at 10:52am PST

Долгое время Кайли скрывала свое положение. Лишь после рождения ребенка звезда опубликовала длинное объяснение своего отсутствия в соцсетях и рассекретила свою беременность.

Отцом новорожденной девочки стал 25-летний бойфренд Кайли Дженнер - Трэвис Скотт.