Кайли Дженнер опубликовала первое селфи после рождения дочери (фото)

17:17, 15 февраля 2018
Мир
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REUTERS

vday 🖤♥️

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Долгое время Кайли скрывала свое положение. Лишь после рождения ребенка звезда опубликовала длинное объяснение своего отсутствия в соцсетях и рассекретила свою беременность.

Отцом новорожденной девочки стал 25-летний бойфренд Кайли Дженнер - Трэвис Скотт.

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Теги: #кайли дженнер