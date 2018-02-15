Обогнала всех героев Marvel: фильм "Черная пантера" побил несколько рекордов еще до своей премьеры (видео)

16:41, 15 февраля 2018
Мир
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Черная пантера обогнала всех героев Marvel по продажам билетов / Entertainment

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"Этот фильм очень точно отвечает духу времени. И предварительные продажи билетов - наглядное свидетельство. При этом импульс и не думает затухать", - прокомментировал глава IMAX Грег Фостер. По его словам, в отличие от прочих подобных фильмов, продажи билетов на сеансы которых достигают своего пика примерно за десять дней до релиза, "Черная пантера" демонстрирует рост непосредственном перед выходом в прокат. "Это просто невероятно", - добавил он.

Напомним, что ранее проект также установил рекорд в скорости реализации билетов в системе крупнейшего продавца - компании Fandango,

Кроме этого, "Черная пантера" возглавила рейтинг социальной сети Twitter по числу обсуждений. Ни один из фильмов Marvel до этого момента не обсуждали с такой интенсивностью.

Что касается прогнозов по кассовым сборам в Северной Америке в первые выходные, то они вновь увеличены. Согласно последним данным, картина может стартовать с астрономическим результатом - 170 миллионов долларов.

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