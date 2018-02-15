Откровенный клип Эминема о нелегких отношениях стал хитом сети (видео)

За сутки новый клип известного американского рэпера посмотрели на YouTube почти 4 млн раз.

Американский певец Эминем представил клип на песню River, записанную при участии британского музыканта Эда Ширана. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Facebook.

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Видео вышло под хэштегом «Несчастливый День Святого Валентина» — #UNHAPPYVDAY. За сутки его посмотрели на YouTube почти 4 млн раз.

River — это второй сингл из девятого студийного альбома Эминема Revival. Клип и песня рассказывают о нелегких отношениях между мужчиной и женщиной. В центре сюжета — история женщины, которая вынуждена сделать аборт, потому что этого захотел ее молодой человек.

В поддержку альбома Revival этим летом Эминем выступит на многих фестивалях, включая Coachella, Bonnaroo и Governors Ball.