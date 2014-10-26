КНДР пригрозила войной Южной Корее за запуск воздушных шариков

В листовках содержалась критика северокорейского режима, в частности, ущемления прав человека.

Читайте такжеКНДР закроет границу для туристов из всех стран из-за Эболы

СМИ КНДР сообщили, что запуск воздушных шариков с материалами критического характера может иметь серьезные последствия, поскольку власти Северной Кореи рассматривают данное действие как объявление войны, передает polit.ru.

Данный инцидент может сорвать переговоры на высшем уровне между КНДР и Южной Корее, о возобновлении которых стороны договорились в начале октября.