КНДР пригрозила войной Южной Корее за запуск воздушных шариков
09:38, 26 октября 2014Мир
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Власти КНДР пригрозили обстрелять приграничный район в Южной Корее, из которого были запущены воздушные шарики с пропагандистскими листовками, сообщает Yonhap.
REUTERS
В листовках содержалась критика северокорейского режима, в частности, ущемления прав человека.
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СМИ КНДР сообщили, что запуск воздушных шариков с материалами критического характера может иметь серьезные последствия, поскольку власти Северной Кореи рассматривают данное действие как объявление войны, передает polit.ru.
Данный инцидент может сорвать переговоры на высшем уровне между КНДР и Южной Корее, о возобновлении которых стороны договорились в начале октября.
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