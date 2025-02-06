Железные динозавры с крыльями: топ угроз от российской авиации

Россиянам все труднее позиционировать свои самолеты как "лучшие в мире". Впрочем, это не означает, что кремлевские "Су" не представляют угрозы в небе. Тем более, что по крайней мере часть из них получила новое вооружение.

Недавно российские пропагандисты похвастались новым "достижением". По их словам, в начале февраля истребитель Су-27 ВСУ был сбит ракетой Р-37М класса "воздух-воздух", выпущенной из российского самолета. При чем дистанция пуска якобы составила 130 километров.

Подтвердить или опровергнуть это пока невозможно. Из сообщения 831 бригады тактической авиации известно только то, что на днях с боевого задания не вернулся украинский летчик-истребитель Иван Болотов.

Одно можно сказать наверняка - россияне все чаще применяют ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности, которые действительно превосходят по показателям максимальной дальности как советское оружие (например, старые и почти неэффективные в современных реалиях Р-27Р), так и американские AIM-120 AMRAAM (по крайней мере, если не учитывать последние версии этой ракеты).

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К счастью, далеко не все российские истребители могут применять современное оружие. Но это не значит, что они не представляют угрозы. УНИАН составил ТОП-5 российских самолетов, которые, хоть и существенно проигрывают лучшим западным образцам, но могут доставить хлопот нашим военным. Чем они опасны, и как им можно противодействовать, - читайте в нашем материале.

5. МиГ-31БМ: "лисья гончая гончая" XXIвека

Перехватчик МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound, или "лисья гончая гончая") - исключительно редкий случай российского оружия, к которому уместно применить выражение "аналогов нет". Ведь другим странам такое оружие просто не нужно - специализированные перехватчики почти канули в Лету, а их место заняли многоцелевые истребители, такие как F-16 или F-18.

Основной вид боевых действий для перехватчика (фактически, единственный) - это воздушный бой. В то же время многоцелевые истребители могут выполнять различные роли - вести воздушный бой, подавлять противовоздушную оборону, осуществлять разведку и тому подобное. В этом их концептуальное преимущество над узкоспециализированными самолетами, такими как МиГ-31БМ.

Сама российская машина является модернизированной версией МиГ-31, который, в свою очередь, построили на базе МиГ-25, совершившего первый полет в 1964 году.

Максимальная скорость МиГ-31БМ впечатляет - она составляет около 3000 км/ч. Впрочем, как и его предки, самолет не является высокоманевренным, считается крайне неэкономичным, а, кроме того, не имеет никаких признаков технологии стелс (что логично с учетом его возраста).

Таким образом, он проигрывает в воздухе как малозаметным западным самолетам пятого поколения, таким как F-22 и F-35, так и высокоманевренным машинам поколения 4+(+), таким как Rafale или Eurofighter.

В чем же тогда заключается опасность для украинских самолетов? Дело в том, что МиГ-31БМ может принимать от четырех до шести вышеупомянутых ракет типа Р-37, дальность которых достигает 200 километров (сами россияне говорят о 300, однако это, очевидно, является преувеличением). Это дает самолету уверенное преимущество на большом расстоянии, ведь Украина, в отличие от стран Запада, не имеет дальнобойного оружия класса "воздух-воздух".

Таким образом, нашим F-16 можно вступать с ним в воздушный бой разве что на относительно малом расстоянии, где МиГ-31БМ уже не будет иметь такого преимущества за счет Р-37М. И где более высокая маневренность F-16 станет значительным плюсом.

4. Су-30СМ: на одном уровне с украинскими F-16

На четвертой строчке нашего рейтинга расположился многоцелевой Су-30СМ, являющийся модернизацией Су-30, который, в свою очередь, стал одной из многочисленных версий советского Су-27. Самолет Су-30СМ получил модернизированные двигатели АЛ-31ФП (модернизация АЛ-31Ф, которые установлены на Су-27). Всего построили более 80 Су-30СМ.

В целом самолет унаследовал все лучшее от Су-27, а именно - большой боевой радиус, прекрасную маневренность, хорошую скороподъемность и тому подобное.

Наличие переднего горизонтального оперения обеспечивает Су-30СМ хорошую управляемость на малых скоростях, а радиолокатор Н011 "Барс" с фазированной антенной решеткой позволяет ему обнаруживать цели типа "истребитель четвертого поколения" на дальности 100+ км (по крайней мере, если верить российским заявлениям).

Таким образом, самолет находится примерно на одном уровне с версиями F-16, которые ранее получила Украина. В то же время, он проигрывает современным американским истребителям из-за отсутствия технологии стелс. Проще говоря, малозаметный F-35 увидит его раньше. И раньше запустит по нему ракеты класса "воздух-воздух".

Что касается европейских машин, таких как Gripen, то их преимущество над Су-30СМ обусловлено более дальнобойными ракетами типа MBDA Meteor, поражающими цели на расстоянии 200 километров. Су-30СМ почти ничего не может им противопоставить, ведь его ракеты типа Р-77 имеют дальность лишь около 100 км.

К тому же самолет не имеет штатного прицельного контейнера, который можно было бы подвесить под фюзеляж. А значит, его возможности для ударов по наземным целям довольно ограничены.

3. Су-30СМ2: новые ракеты дают преимущество

Вариант Су-30СМ2 стал развитием идей, заложенных в Су-30СМ. Внешне эти машины почти невозможно отличить, но внутри они имеют существенные отличия.

Россияне декларировали "наполеоновские" планы модернизации - в частности, они хотели оснастить самолет новой авионикой, а также установить на него гораздо более мощный двигатель АЛ-41Ф1С от Су-35С.

Что именно было реализовано на практике - неизвестно. Тем не менее, есть один очень неприятный для Украины момент. Су-30СМ2 уже адаптировали под ракету Р-37М - кадры самолета с этим вооружением появились в прошлом году. Также истребитель может нести Р-77 средней дальности и Р-73 малой дальности. Всего на 12 пилонов Су-30СМ2 можно подвесить 8000 килограммов боевой нагрузки.

Таким образом, его преимущество над украинскими F-16 (не говоря уже об откровенно устаревшем МиГ-29) является довольно существенным. Для того, чтобы говорить хотя бы о паритете, Украине нужны современные ракеты большой дальности, такие как вышеупомянутый Meteor. Желательно, вместе со штатными носителями этого оружия, а именно - самолетами типа Gripen, Rafale или Eurofighter.

2. Су-57: "стелс", который так и не стал стелсом

Список не был бы полным, если бы мы не упомянули о самом новом истребителе россиян. Тем более, что сами они относят его к пятому поколению. Сразу отметим, что несмотря на многочисленные спекуляции, которые можно встретить в сети, Су-57 не является очередной модернизацией Су-27. Это действительно новый истребитель.

Но соответствует ли он требованиям пятого поколения? Мировые эксперты почти единогласно утверждают - нет.

Ключевым требованием к истребителю пятого поколения является малозаметность. Однако, Су-57 не представляет собой стелс в классическом понимании этого слова, а значит его нельзя даже сравнить с F-22 и F-35.

Ранее эксперты проанализировали прототип, который был представлен на аэрокосмической выставке Airshow China 2024. Они пришли к выводу, что качество стыковки элементов Су-57 не выдерживает критики.

А еще ранее специалисты обратили внимание на то, что на российском самолете использовали прямые, а не S-образные каналы воздухозаборников. В последнем случае входное отверстие размещается над или под фюзеляжем, а сам двигатель находится внутри хвостовой части (при этом воздуховод изогнутой формы напоминает букву "S"). Такой подход позволяет снизить радиолокационную заметность, поскольку обеспечивает экранирование первой ступени компрессора двигателя.

В целом оценить реальный потенциал Су-57 трудно, ведь представленные в открытых источниках характеристики являются расчетными. Из того, что известно - самолет может нести четыре ракеты Р-77 средней дальности и две ракеты РВВ-МД малой дальности во внутренних отсеках. Определенное количество вооружения он может нести на внешних узлах подвески, однако в этом случае о малозаметности можно забыть вообще.

Главной причиной, почему Су-57 нельзя поставить на первое место, является не отсутствие достоверных характеристик. И даже не то, что он не соответствует требованиям нового поколения.

Речь, в первую очередь, о количестве машин, ведь известно, что на сегодня россияне построили лишь несколько десятков таких истребителей.

Стоит также добавить, что хотя россияне позиционируют самолет как "дешевый аналог F-35", это, очевидно, не соответствует действительности, ведь при мелкосерийном производстве новое оружие почти всегда стоит дорого. Это уже не говоря о сложности эксплуатации новой техники, которая не имеет почти ничего общего с прежними самолетами марки "Су", к которым привыкли российские пилоты и авиатехники.

1. Су-35С: лучшее из того, что есть у россиян

Су-35 (не стоит путать с советским Су-27М, который в свое время также носил это название) является вершиной развития семейства Су-27. Поэтому неудивительно, что именно он возглавил наш рейтинг. Всего таких машин построили около 120 единиц.

Известно, что Су-35С получил новые двигатели АЛ-41Ф1С, которые отличают машину от предыдущих самолетов семейства "Су". А главным отличием стала радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис", которая, если верить российской стороне, позволяет обнаруживать воздушные цели на дальности до 400 км (хотя реальная дистанция, скорее всего, меньше).

Радиолокационная станция имеет свои недостатки: например, она более уязвима для помех, если сравнивать с радарами современных западных самолетов. Однако по российским меркам это все равно довольно "продвинутый" образец.

Известно также, что Су-35С может применять ракеты типа Р-37 - соответствующие кадры ранее выкладывали в свободный доступ.

Кроме ракет класса "воздух-воздух", Су-35С может использовать привычный для российских самолетов набор вооружения класса "воздух - поверхность". В частности, ракеты типа Х-31, Х-29 и Х-59, бомбы типа КАБ и многое другое.

Однако отметим, что как и Су-30, Су-35С не имеет штатного подвесного прицельного контейнера, а следовательно его возможности по ударам по наземным целям ограничены.

Главным же недостатком "Сушки" является отсутствие технологии стелс, из-за чего самолет будет иметь крайне низкие шансы на победу в борьбе с истребителями пятого поколения.

Наличие ракет типа Р-37 повышает его шансы против истребителей поколения 4++ (например, против Rafale), а в бою с украинскими F-16 он будет иметь уверенное преимущество. Поэтому до получения более современного оружия класса "воздух-воздух" украинским самолетам лучше избегать встречи с Су-35С. На этом этапе войны сохранить самолеты и жизни летчиков важнее.

Мы специально не стали вносить в список самолет Су-34, ведь это не столько истребитель, сколько фронтовой бомбардировщик, который выполняет задачи, ранее лежавшие на плечах советского Су-24М (то есть, удары по наземным целям).

Как показывает опыт, Су-34 почти не используются россиянами против воздушных целей. То же самое можно сказать и о модернизированной версии самолета - Су-34М.

Также мы не стали рассматривать устаревший по всем параметрам Су-27СМ, "мертвый" МиГ-35 и "нерожденный" Су-75, который до сих пор существует лишь в качестве макета.

...В целом россияне имеют большой авиапарк разнообразных истребителей, основа которых - самолеты, построенные на базе Су-27. По своим возможностям эти машины находятся на уровне западных истребителей образца середины 90-х. Фактически, это прошлое, поскольку с того времени в Европе и США появились не только новые стелсы, но и самолеты поколения 4++. Которые на голову превосходят российские "Су" как по вооружению, так и по возможностям радиолокационных станций.

Но, к сожалению, Украине от этого не легче, ведь уже поставленные ей самолеты (включая французские истребители Mirage 2000, первые из которых мы получили 6 ноября) качественно ни в чем не превосходят российские машины, а по количеству их гораздо меньше.

Для настоящего "скачка" нам нужны принципиально новые самолеты. В первую очередь, носители новых ракет типа MBDA Meteor. А в перспективе - малозаметные истребители, например, турецкие KAAN или корейские KF-21 Boramae.

Рассчитывать на американские F-35, увы, не приходится. Очередь на них очень большая, а, кроме того, США, как показывает практика, не решаются на "эскалацию" отношений с РФ

Илья Ведмеденко