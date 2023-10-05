У Зеленского считают, что визитом главы государства в США достигнуто всех поставленных задач.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки в Офисе президента Украины оценивают как успешный. Во время этого визита был объявлен очередной пакет вооружения. Также Украина получила очередные заверения в продолжении поддержки, рассказал УНИАН заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В частности, речь идет об очень важных видах вооружения и боеприпасов - тех, которые необходимы украинскому войску, в том числе и дополнительных ракетах для систем ПВО.

"Второе из важного - это действительно революционная договоренность о том, что Украина и Штаты будут работать над производством определенных видов вооружения, в том числе ПВО, на территории Украины, получая соответствующие лицензии со стороны американских компаний и начиная соответствующее производство", - отметил он.

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По его словам, организация такого производства может занять определенное время. На форуме оборонных индустрий представители соответствующих американских компаний обсудили с украинскими специалистами конкретные временные рамки.

"Это действительно инвестиция не только в настоящее, но в перспективу... Россия будет всегда агрессивной - даже после нашей победы. Поэтому мы понимаем, что нужно инвестировать в свое производство. У нас есть специалисты и потенциал. Так, определенные заводы были разрушены еще в 2014 году. Но другие потенциалы существуют", - сказал Жовква.

Он также рассказал, что во время переговоров лидеры США и Украины подробно обсудили гарантии безопасности для Украины и другие текущие вопросы.

"Можно говорить, что визит достиг всех поставленных задач. Мы провели все встречи, которые планировали. Поэтому считаю визит успешным, несмотря на то, что конгресс принял решение о так называемой бюджетной резолюции, которая позволила США избежать шатдауна, но не содержала соответствующего положения относительно военной помощи Украине", - добавил замглавы ОП.

Он также прокомментировал, была ли среди достигнутых во время визита задач, о которых Жовква упомянул ранее, договоренность о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS.

"Во время этого визита обсуждалось много важных вопросов, в том числе и это", - сказал Жовква.

По его словам, Украина получала все виды вооружения, которые просила у США, даже в случаях, когда изначально слышала отказ. В частности, в отношении HIMARS, танков, F-16 и кластерных боеприпасов.

"Тогда было "нет", а сейчас это все или уже успешно работает на поле боя против агрессора, или, как в случае с F-16, украинские пилоты уже проходят обучение. Я уверен, что так же будет и здесь", - добавил заместитель главы ОП.

Он объяснил, что получение необходимого вооружения занимает так много времени, потому что это долгий процесс. Он зависит от того, хранится ли оружие на складе в законсервированном виде или находится на оперативном дежурстве, а также от того, в каком оружие состоянии и нужно ли его отремонтировать, модернизировать или изготовить дополнительные единицы.

"В каждом случае Украина имеет свой ожидаемый график. Мы просим другую сторону придерживаться графика. Если это не происходит, то украинская сторона и другая сторона садятся за стол переговоров и пытаются это ускорить", - уточнил Жовква.

Он отметил, что Украина всегда требует более быстрых темпов и это нормально, ведь полученное оружие сразу используется на поле боя с соблюдением соответствующих требований.

"То же самое будет в любом случае с поставкой какого-то нового определенного оружия, в том числе, того, о котором вы спрашиваете (ATACMS, - УНИАН)", - подчеркнул Жовква.

Военное сотрудничество США и Украины

Как сообщал УНИАН, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в ближайшее время Украина начнет производить вооружение в партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Речь идет о совместном производстве систем ПВО. Первые результаты такого совместного производства будут уже к концу 2023 года.

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