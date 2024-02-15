Разведданные свидетельствуют, что Россия хочет вывести ядерное оружие в космос. Одно из американских изданий отметило, что это не для того, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а, скорее, для того, чтобы использовать его против спутников. Подробной информации в публичном пространстве нет, но американские источники говорят, что это новая тревожная информация.
Технически вывести ядерное взрывное устройство в космос возможно. По крайней мере, чтобы продемонстрировать, что это работает. Можно даже вывести ядерное оружие в космос и произвести там взрыв, но эффективность этого взрыва будет невелика. Так, если говорить о выводе из строя спутника, надо найти какой-то конкретный, ведь в космосе нет взрывной волны, есть излучение. Однако Солнце излучает больше, чем ядерное оружие...
То есть, повторюсь, технически это можно сделать, но зачем? Кроме психологического, эффекта не будет.
Мне кажется, что у России просто чешутся руки хоть где-то хоть как-то использовать ядерное оружие. Это будет нарушением международного права, согласно которому испытания ядерных взрывов возможны сейчас только под землей. То есть, использование в открытом космосе будет юридическим нарушением.
Кремль понимает, что без последствий это сделать нельзя, но очень хочет - чтобы Россию боялись - напомнить, что у нее есть ядерное оружие. Да и вообще Россия пытается получить любые "прибыли" от того, что она создает хаос.
В частности, полгода назад Лавров в ООН официально заявлял, что россияне собираются вывести на орбиту спутник с ядерной энергетической установкой, чтобы вместо солнечных батарей использовать небольшой ядерный ректор, или приближенное устройство. Я не исключаю, что сейчас речь идет о том же: они хотят запустить спутник. Ведь у России есть проблемы с технологиями, у них спутники "живут" непродолжительный срок, поэтому россияне пытаются различными средствами создать более выносливые спутники.
Когда полгода назад они об этом заявляли, то создали определенный хаос, но спутник не долетел, где-то упал. Потом они начали другое рассказывать - намекать, что возобновят ядерные испытания, потом сказали, что разместили ядерное оружие в Беларуси... Теперь снова говорят, что хотят вывести ядерное оружие на орбиту.
Смысла в нем нет, но сам такой умысел – опасен. Потому что россияне постоянно пытаются сделать что-то такое, что бы напоминало ядерную войну, но чтобы за это не было наказания. Поэтому разговоры будут продолжаться. Но проверить, действительно ли они вывели ядерное оружие в космос, никто не может. Аналогичная история с размещением ядерного оружия в Беларуси. Я думаю, что в Беларуси нет никакого ядерного оружия, но там есть носитель…
Поэтому, скорее всего, они не выведут ядерное оружие в космос, но будут рассказывать об этом. Параллельно, могут сделать любую другую ерунду. Поэтому всегда надо помнить, что есть Россия, есть ядерное оружие, и это всегда опасно.
Почему американцы об этом говорят? Я думаю, именно потому, что обращать внимание на такие заявления России нужно, потому что пока есть Россия, пока у России есть ядерное оружие, она будет этим "забавляться", и это будет опасно.
Почему сейчас? Ибо все усилия действующей администрации США сосредоточены на том, чтобы убедить Палату представителей проголосовать за пакет внешней помощи. Хотя, возможно, русские и в самом деле собираются что-то сделать (потому что они всегда собираются сделать что-то страшное и разрушительное).
Какие еще "асимметричные" действия может применять РФ, учитывая, что не может достичь желаемого в Украине? Главное асимметричное действие России, которое она сейчас пытается осуществить, - это приход Дональда Трампа к власти в США. Это самая большая их надежда, которая, с точки зрения России, решает все. И они делают все, чтобы помочь Трампу. Это не значит, что Трамп является агентом Путина, здесь я бы сказал, что, наоборот, Путин - агент Трампа. Но в любом случае видно, что РФ создает события, чтобы Трампу было что сказать во время предвыборной кампании, которую он строит на некой антиевропейской, антиукраинской, антидемократической платформе. Это и есть главное асимметричное действие России.
Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований