Вместо уничтожения ядерного оружия – модернизация: эксперты предостерегли от новой гонки вооружений

Сейчас ядерным арсеналом обладают девять стран мира.

В мире зафиксировали незначительное уменьшение ядерного оружия в 2019 году. Впрочем, это связывают скорее с утилизацией устаревшего арсенала. Вместо этого страны все больше сосредотачиваются на модернизации своих ядерных вооружений. Несмотря на продолжение сокращения количества ядерных боеголовок в мире эксперты предостерегают от новой гонки вооружений.

Читайте такжеСША надеются, что Россия уговорит Китай вести переговоры о ядерном оружииОб этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 15 июня, пишет DW.

Согласно документу, ныне ядерным арсеналом обладают девять стран мира – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Россия (6 375 единиц ядерного оружия) и США (5 800 единиц ядерного оружия) имеют более 90 процентов мирового ядерного арсенала.

Всего по состоянию на начало 2020 года в мире насчитывалось 13400 единиц ядерного оружия, а в 2019 году – 13865. Сейчас почти 1800 ядерных боеголовок находятся в состоянии высокой оперативной готовности.

Уменьшение общего количества ядерного оружия в мире в 2019 году в значительной степени обусловлено демонтажем устаревшего ядерного арсенала Россией и США, отмечают в SIPRI.

Эксперты также выражают обеспокоенность, что Договор между США и Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений потеряет силу в феврале 2021 года, если обе стороны не согласятся продлить его.

По данным SIPRI, США и Россия разрабатывают системы ядерного оружия нового поколения для замены и модернизации своих ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, а также средств производства ядерного оружия.

Также аналитики SIPRI обращают внимание на низкий уровень прозрачности отчетности о возможностях ядерного оружия стран. В частности, в 2019 году администрация президента США Дональда Трампа прекратила публично оглашать объемы запасов американского ядерного оружия. Россия также не сообщает детальные данные о своем ядерном оружии.

Ранее УНИАН писал, что Китай отказался от переговоров по ядерному разоружению с Россией и США.

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