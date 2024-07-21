Российская пропаганда всячески подчеркивала, что запасы техники в РФ вроде бы бездонны, отметил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий отмечает, что у России огромные проблемы с "железом".

Об этом он сказал в эфире "24 Канала", отвечая на вопрос насчет статьи The Economist, где указывалось, что в России возникнут серьезные проблемы с техникой в 2025 году.

"В России на самом деле огромная проблема с железом. Это то на самом деле, чего никто несколько лет назад не ожидал. Как раз оказалось, что с "мясом" у россиян проблемы гораздо меньше, чем кто-либо прогнозировал. А вот с железом несравненно больше, чем кто-либо прогнозировал", - отметил Дикий.

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Военный эксперт отметил, что Россия унаследовала огромные советские запасы, которые были в свое время "наклепаны" еще на Третью мировую войну". И российская пропаганда всячески подчеркивала, что эти запасы - бездонные, что их невозможно исчерпать.

"Сейчас идет третий год войны, и мы видим, что в этих "бездонных" запасах днища уже просто нет", - сказал Дикий. В частности, он заметил, что сейчас основная машина россиян на фронте - это Т-54. "Дискотека 80-х" сгорела вся, 70-е сгорели все, 60-е догорают, 50-е - на марше", - сказал эксперт.

По его словам, в пабликах российских военкоров серьезно обсуждается, как себя проявит в современной войне танк "ИС", названный в честь Сталина. "Они вполне серьезно уже рассматривают, что им придется отправить на фронт этот антиквариат (времен, - Ред.) Второй мировой войны", - отметил Дикий.

Он добавил, что с артиллерией у россиян ситуация еще хуже. "Уже воюют пушки 130-го калибра... Россияне расконсервировали пушки 130 мм, которые выпускались только до 1948 года, а уже с 70-х были полностью сняты с вооружения... И оказалось, что в самой России уже просто не осталось снарядов этого калибра - пришлось ехать аж в Корею, потому что это последняя страна в мире, которая воюет этим антиквариатом", - сказал Дикий.

Так, отметил он, "классическое военное железо" оказалось "узким местом" у россиян. Кроме того, военный эксперт отметил, что во время наступления в Харьковской области "россиян шло в несколько раз больше, чем там же было в 2022 году, а вот техники у них было примерно в 10 раз меньше, чем там же в 2022 году".

"То есть это реально становится для них сейчас ключевой проблемой. Они эту проблему видят, знают, решить не могут. И именно это одна из ключевых причин, почему на нас сейчас пошел такой мощный накат "а давайте просто прекратим стрелять". Им как раз критически нужна пауза, чтобы накопить эту бронетехнику, чтобы восстановить эти запасы артиллерии, и тогда продолжить", - отметил Дикий.

Так, добавил он, пауза на полгода-год для россиян критически необходима, иначе "уже через несколько месяцев на фронте полностью станет очевидно, что мы с ними начинаем меняться местами".

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Издание The Economist в середине июля отмечало, что у российских оккупантов заканчиваются запасы советской техники, и главарь России Владимир Путин может захотеть перемирия с украинской стороной.

Отмечалось, в частности, что несмотря на все разговоры о том, что Россия превратилась в военную экономику, где около 8% ее ВВП тратится на военные расходы, она способна компенсировать свои ошеломляющие потери танков, бронированных машин пехоты и артиллерии, только вытащив из хранилищ и восстановив советские запасы. Но хоть эти запасы и огромны, они не безграничны.

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