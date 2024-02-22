Над беспилотниками трудятся на фоне появления аналогичных средств у россиян.

В Украине над созданием дронов с искусственным интеллектом работают десятки компаний, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире проекта "Тема с Наталией Мосейчук".

По его словам, украинские ІТ-стартапы активно разрабатывают новейшие дроны, которые будут неуязвимы для враждеской РЭБ. Над беспилотниками трудятся на фоне появления аналогичных средств у россиян.

"Они (россияне) начали тестировать дроны с искусственным интеллектом, и это уже РЭБы не будут работать", - сказал он.

Над ответом россиянам трудятся десятки украинских компаний под патронатом Минцифры.

"У нас 21 стартап, которые сейчас нарабатывают решения (по созданию дронов с искусственным интеллектом). Он подлетает к зоне воздействия РЭБа, затем идентифицирует, что это может быть цель. Дальше ему не нужна связь… То есть, РЭБ-не РЭБ - он сам уже достигает цели", - рассказал Арахамия.

Нардеп уверен - это станет большим изменением в войне. Ведь как реагировать на это - никто не знает.

"У россиян это в тестировании, у нас тоже в тестировании", - отметил Арахамия, добавив, что через полгода такие дроны станут стандартом в армии.

Использования дронов Украиной

Некоторые украинские подразделения начали тестировать БПЛА с искусственным интеллектом в боевых условиях. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский.

"Эта работа идет. Уже даже некоторые пилотные проекты тестируются отдельными пилотами и отдельными подразделениями на фронте. Я верю в ближайшую перспективу развития этого направления, и надеюсь на помощь партнеров", - заявил военный.

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