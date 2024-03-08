Боевая часть вражеского беспилотника пробила винт ветряка и осталась внутри.

Взрывотехники Николаевской области обезвредили взрывчатку, которая вместе с обломками вражеского БПЛА типа Shahed застряла в винте ветряка.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Взрывотехники полиции во время высотного разминирования обезвредили боевую часть беспилотника. Работник взрывотехнической службы ГУНП в Николаевской области Николай Церуш отмечает, что во время вражеского обстрела БПЛА типа Shahed попал в винт ветряка. "Боевая часть пробила винт ветряка и осталась там внутри", - отметил он.

По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, детонация боевой части не произошла. "Обломки и боевую часть вражеского БПЛА, которая представляла опасность, полицейские демонтировали с высоты 55 метров, что эквивалентно 18-этажному дому", - сказано в сообщении.

Церуш рассказал, что боевая часть БПЛА находилась в труднодоступном месте винта ветряка.

"Нами было разработано пять вариантов плана, чтобы можно было демонтировать оттуда боевую часть. С помощью специального взрывотехнического оборудования и подъемника крана поднялись наверх. Было очень трудно, потому что когда Shahed попал в винт ветряка, то он внутри рассыпался и было много металлических обломков БПЛА. Металлодетектор почти по всей плоскости подавал сигналы, но все же было найдено местоположение боевой части", - рассказал Церуш.

Боевую часть изъяли, уже после спуска на землю она была уничтожена.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты почти ежедневно запускают по Украине БПЛА. В ночь на 8 марта российские оккупационные войска атаковали юг и восток Украины.

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