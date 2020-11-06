Запуск этого спутника на орбиту должен был состояться 3 октября, однако его отложили за 2 секунды до старта из-за проблем с двигателем.

Американская компания SpaceX запустила на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения.

Читайте такжеSpaceX предлагает использовать космический корабль Starship в армии США"Falcon 9 выполнила свою вторую миссию в этом году для Космических сил США, запустив аппарат GPS III 04 со стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении на сайте SpaceX.

В сообщении отмечается, что после разделения ступеней SpaceX приземлила первую ступень Falcon 9 на платформу в Атлантическом океане. Космический корабль развернулся примерно через 1 час 29 минут после старта, передает 112.ua.

Запуск этого спутника на орбиту должен был состояться 3 октября, однако его отложили за 2 секунды до старта из-за проблем с двигателем. Всего на орбиту планируется запустить 32 спутника GPS третьего поколения, они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. В настоящее время на орбите находятся уже три таких спутника.

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Автор: УНИАН