После двух лет попыток россияне смогли уничтожить одну из украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Оккупанты представляют это большое достижение, в то же время, как пишет военный эксперт Александр Коваленко, на самом деле это большой позор для России.
Как объясняет аналитик, М142 HIMARS это вовсе не уникальная, неуязвимая техника, а стандартная машина РСЗО для ряда стран НАТО, с высокой точностью поражения целей и дальностью полёта реактивного снаряда 80 км.
Аналогами такого РСЗО в советской армии, а затем в российской и украинской, выступают 122-мм БМ-21 "Град" с дальностью стрельбы (30-40 км), 220-мм БМ-27 "Ураган" (30-40 км), 300-мм БМ-30 "Смерч" (70 - 120 км), а также украинский реактивный снаряд "Ольха" для 300-мм БМ-30 "Смерч" с дальностью поражения более 120 км.
То есть М142 HIMARS - это западный аналог БМ-27 и БМ-30, превосходящий советские образцы по точности, но уступающий по дальности, отмечает Коваленко.
При этом эксперт указывает на главную деталь - россияне уничтожили первый М142 HIMARS за 20 месяцев эксплуатации данного РСЗО. При этом за время войны в Украине было уничтожено 80 БМ-27 и 2 БМ-30. Кроме них, также верифицировано уничтожение 22 ТОС-1А "Солнцепёк" и 245 БМ-21 "Град".
А согласно данным Генштаба ВСУ потери РСЗО оккупантов за 2 года войны превысили 1 100 единиц.
"То есть, первый потерянный за 20 месяцев М142 HIMARS и сотни схожих за его функционалом российских РСЗО. Нет, это не достижение, это уникальный позор. Но россияне такие люди, что умудряются даже самым гротескным позором гордиться. Может ещё государственный праздник утвердят в честь уничтожения М142 HIMARS?", - отмечает эксперт.
Уничтожение HIMARS - что известно
Недавно россияне смогли уничтожить одну из украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Как пишет Forbes на основе анализа видео россиян, установку заметил беспилотник возле лесополосы в Никаноровке Донецкой области, примерно в 40 км от линии фронта. Впоследствии на HIMARS нацелили ракету "Искандер".
Ракета упала вблизи HIMARS и поразила ее. Судьба экипажа неизвестна. Издание отмечает, что также непонятно, почему HIMARS стоял под открытым небом среди белого дня, ведь обычно подразделение работает на рассвете и в сумерках.