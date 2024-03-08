Оккупанті уничтожили один HIMARS за 20 месяцев, в то время как ВСУ за это время уничтожили уже сотни схожих за его функционалом российских РСЗО.

После двух лет попыток россияне смогли уничтожить одну из украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Оккупанты представляют это большое достижение, в то же время, как пишет военный эксперт Александр Коваленко, на самом деле это большой позор для России.

Как объясняет аналитик, М142 HIMARS это вовсе не уникальная, неуязвимая техника, а стандартная машина РСЗО для ряда стран НАТО, с высокой точностью поражения целей и дальностью полёта реактивного снаряда 80 км.

Аналогами такого РСЗО в советской армии, а затем в российской и украинской, выступают 122-мм БМ-21 "Град" с дальностью стрельбы (30-40 км), 220-мм БМ-27 "Ураган" (30-40 км), 300-мм БМ-30 "Смерч" (70 - 120 км), а также украинский реактивный снаряд "Ольха" для 300-мм БМ-30 "Смерч" с дальностью поражения более 120 км.

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То есть М142 HIMARS - это западный аналог БМ-27 и БМ-30, превосходящий советские образцы по точности, но уступающий по дальности, отмечает Коваленко.

При этом эксперт указывает на главную деталь - россияне уничтожили первый М142 HIMARS за 20 месяцев эксплуатации данного РСЗО. При этом за время войны в Украине было уничтожено 80 БМ-27 и 2 БМ-30. Кроме них, также верифицировано уничтожение 22 ТОС-1А "Солнцепёк" и 245 БМ-21 "Град".

А согласно данным Генштаба ВСУ потери РСЗО оккупантов за 2 года войны превысили 1 100 единиц.

"То есть, первый потерянный за 20 месяцев М142 HIMARS и сотни схожих за его функционалом российских РСЗО. Нет, это не достижение, это уникальный позор. Но россияне такие люди, что умудряются даже самым гротескным позором гордиться. Может ещё государственный праздник утвердят в честь уничтожения М142 HIMARS?", - отмечает эксперт.

Уничтожение HIMARS - что известно

Недавно россияне смогли уничтожить одну из украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Как пишет Forbes на основе анализа видео россиян, установку заметил беспилотник возле лесополосы в Никаноровке Донецкой области, примерно в 40 км от линии фронта. Впоследствии на HIMARS нацелили ракету "Искандер".

Ракета упала вблизи HIMARS и поразила ее. Судьба экипажа неизвестна. Издание отмечает, что также непонятно, почему HIMARS стоял под открытым небом среди белого дня, ведь обычно подразделение работает на рассвете и в сумерках.

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