Эти машины "засветили" на фото по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

Украина тайно получила американскую штурмовую машину M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle), произведенную на базе танка Abrams.

Как сообщает Defense Express, это вооружение "засветилось" на видеопоздравлении президента Владимира Зеленского по случаю Дня Ракетных войск и артиллерии и Дня инженерных войск, а также на фото Офиса президента.

ВСУ стали вторыми в мире после армии США и первым иностранным оператором машины. В 2021 году Австралия получила разрешение на закупку M1150, но данных о подписании контракта нет.

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Что известно о ABV M1150

M1150 ABV - это новая машина для создания проходов в минных заграждениях. Ее система состоит из традиционного плуга и системы запуска линейных взрывных зарядов, что позволяет взрывом прорывать минные поля длиной около 100-150 метров за один раз. По данным Международного института стратегических исследований, в армии США всего 149 таких машин.

Как сообщает Милитарный, M1150 ABV приняли на вооружение в 2009 году. Вес машины - 72 тонны, ее длина - 12 метров, в экипаже два человека. Мощность двигателя - 1500 лошадиных сил. Машина использует для дистанционного разминирования две пусковые установки M58 MICLIC, на ней также установлен пулемет M2 Browning.

В июне The Washington Post называла эту машину лучшим вариантом для разминирования на украинском фронте. Отмечалось, что Киев просил Вашингтон предоставить эту технику, но в то время поставок не было.

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