CNN опубликовало фотографии обломков ракеты ракеты, которая была использована для удара по Днепру.

Журналисты получили изображения обломков российских ракет, выпущенных по Украине под утро 21 ноября. Источник издания CNN в украинских службах безопасности предоставил фотографии обломков от атаки на город Днепр.

Отмечается, что Киев обвинил Россию в запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) по Украине, что, вероятно, станет первым случаем использования Москвой такого оружия за более чем 1000 дней войны.

Источник сообщил, что фрагменты на фотографиях не обязательно принадлежат одной ракете.

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Один из западных чиновников усомнился в том, что ракета была МБР.

"CNN связался с экспертами по оружию, чтобы изучить фотографии с целью предоставления независимого анализа типа использованной ракеты", - сказано в материале.

В свою очередь США считают, что Россия запустила по Днепру не межконтинентальную ракету, а ракету средней дальности. Об этом Reuters сообщил представитель администрации США, ссылаясь на предварительные данные. Еще двое западных чиновников подтвердили журналистам на условиях анонимности, что, согласно первоначальной оценке, российская ракета, атаковавшая Днепр, не была межконтинентальной.

Баллистические ракеты средней дальности способны преодолевать расстояние от 3000 до 5500 километров, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) - более 5500 километров, напоминает агентство.

Удар по Днепру 21 ноября - детали

ВСУ сообщили, что сегодня под утро город Днепр был атакован ракетами различного типа. Среди них - межконтитентальная баллистическая ракета, аэробаллистическая ракета "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101.

В результате работы систем ПВО удалось сбить шесть ракет Х-101. "По другим ракетам - без существенных последствий", - говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины.

Ранее сегодня глава Днепропетровской ОВА говорил, что в результате российского массированного ракетного удара в Днепре есть разрушения на некоем промышленном предприятии и пожары в двух местах.

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