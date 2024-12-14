Эта машина морально очень устарела, но ей до сих пор есть работа на фронте.

Украина модернизировала бронетранспортеры М113, которые в большом количестве были поставлены США и другими западными партнерами. Как сообщает Минобороны, на эти машины установлен современный боевой модуль, который управляется дистанционно.

Речь идет об установке на БТР модуля "Таврия 14.5/7.62". "Теперь благодаря новому модулю, состоящему из двух пулеметов калибра 14.5 и 7.62 мм, пулеметчик ведет огонь изнутри бронемашины, наблюдая за полем боя через монитор", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Аналитики портала Defense Express отмечают, что на самом деле это достаточно весомое улучшение, учитывая то, что в старой версии М113 пулеметчику приходилось вести огонь с плохо защищенной позиции. А этих бронемашин Украина получила сотни.

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Также аналитики обратили внимание, что ранее Украина уже закупала иностранные боевые модули для установки на эти бронетранспортеры. Теперь же речь идет именно об отечественной разработке.

Что собой представляет бронетранспортер M113

M113 - это американский гусеничный бронетранспортер (БТР), который является одним из самых массовых и самых известных бронетранспортеров в мире. Его начали массово производить еще в 1960 году. Хотя машина за эти десятилетия претерпела множество модернизаций, ее общая конструкция безнадежно устарела на сегодня.

Тем не менее машина остается на вооружении многих стран мира благодаря своей простоте в эксплуатации и приемлемым характеристикам. M113 имеет простую протикульную броню и только пулеметное вооружение, что делает его непригодным для штурмовых действий, но машина хорошо себя проявляет в роли "бронированного такси" для подвоза пехоты на передний край.

Машина предназначена для транспортировки 11-13 пехотинцев (включая экипаж в 2 человека). Максимальная скорость - 65 км/ч по шоссе. M113 имеет амфибийные возможности - может передвигаться по воде со скоростью до 5,8 км/ч.

M113 стал настоящей "рабочей лошадкой" американской армии и многих других стран. Он использовался в многочисленных конфликтах, начиная с Вьетнамской войны.

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