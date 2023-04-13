Польский премьер-министр также обсудил с вице-президентом США Камалой Харрис создание базы для обслуживания Abrams в Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Соединенные Штаты заявил, что Польша хочет производить снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams.

Как сообщает Interia Wydarzenia, Моравецкий надеется, что вместе с поставкой Польше танков Abrams в страну придет и американский бизнес.

"Я разговаривал с военными, руководством завода о возможности размещения в Польше завода, который будет ремонтировать и обслуживать танки Abrams по всей Европе. До сих пор они использовались в основном американскими военными, (размещенными) в Европе, но после покупки мы станем одним из основных пользователей", – рассказал чиновник.

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По его словам, он обсудил с вице-президентом США Камалой Харрис создание базы для обслуживания Abrams. Кроме того, он хотел бы, чтобы "польская техническая мысль использовалась для укрепления союза с США".

"Я также настаивал на производстве сердечников боеприпасов с обедненным ураном для Abrams в Польше", – добавил Моравецкий.

Снаряды с обедненным ураном: что это

Снаряды с обедненным ураном используют многие страны мира. В частности, такие снаряды ранее пообещала передать Украине Великобритания. Они также имеются на вооружении у России.

Обедненный уран является материалом, который остается после удаления большей части высокорадиоактивной формы урана, известной как U-235, из природной урановой руды. Снаряды с ним не являются ядерным оружием, на них не распространяются ограничения, поскольку эти снаряды не нарушают международные конвенции.

Известно, что снаряды с обедненным ураном легче пробивают броню танков благодаря своей плотности и другим физическим особенностям. После выстрела они лишаются оболочки и преобразуется в тонкую "стрелу".

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